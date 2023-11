SPI-Papier Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Stadler Rail-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 252,525 Stadler Rail-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 454,55 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Papiers am 17.11.2023 auf 33,48 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,45 Prozent.

Der Marktwert von Stadler Rail betrug jüngst 3,35 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Stadler Rail-Aktie fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Stadler Rail-Aktie wurde der Erstkurs mit 42,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at