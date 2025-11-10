Stadler Rail Aktie

Stadler Rail-Investment im Blick 10.11.2025 10:03:57

SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 10.11.2024 wurde das Stadler Rail-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 23,75 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 42,105 Stadler Rail-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 787,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18,70 CHF belief. Mit einer Performance von -21,26 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Stadler Rail belief sich jüngst auf 1,87 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Stadler Rail-Aktie fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Stadler Rail-Aktie wurde der Erstkurs mit 42,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

