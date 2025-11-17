SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Stadler Rail-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Stadler Rail-Aktie bei 32,46 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 308,071 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 19,52 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 013,56 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail belief sich zuletzt auf 1,95 Mrd. CHF. Das Stadler Rail-Papier wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Stadler Rail-Papiers bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at