Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Rentables Stadler Rail-Investment?
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Wert Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Stadler Rail-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Stadler Rail-Aktie bei 32,46 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 308,071 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 19,52 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 013,56 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail belief sich zuletzt auf 1,95 Mrd. CHF. Das Stadler Rail-Papier wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Stadler Rail-Papiers bei 42,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!