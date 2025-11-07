SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 71,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 139,082 Swatch (N)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 514,60 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Anteils am 06.11.2025 auf 32,46 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 54,85 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (N) belief sich zuletzt auf 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at