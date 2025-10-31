SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Swatch (N)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Swatch (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,709 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 940,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 35,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5,98 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich zuletzt auf 1,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

