SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Swiss Prime Site-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swiss Prime Site-Anteile an diesem Tag bei 74,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 134,049 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2025 15 241,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 113,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52,41 Prozent zugenommen.

Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at