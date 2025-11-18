SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in TX Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das TX Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen TX Group-Anteile an diesem Tag bei 155,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64,350 TX Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 158,30 CHF, da sich der Wert einer TX Group-Aktie am 17.11.2025 auf 173,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 11,58 Prozent gleich.

TX Group war somit zuletzt am Markt 1,85 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at