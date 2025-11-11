SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen TX Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das TX Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 172,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die TX Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,814 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2025 gerechnet (187,20 CHF), wäre das Investment nun 1 088,37 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 088,37 CHF, was einer positiven Performance von 8,84 Prozent entspricht.

TX Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at