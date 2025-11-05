Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Lohnende Zuger Kantonalbank-Anlage?
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zuger Kantonalbank-Papier bei 8 140,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,229 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 10 786,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8 780,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,86 Prozent zugenommen.
Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 2,53 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zuger Kantonalbankmehr Nachrichten
Analysen zu Zuger Kantonalbankmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zuger Kantonalbank
|9 320,00
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.