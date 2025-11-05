SPI-Papier Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zuger Kantonalbank-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zuger Kantonalbank-Papier bei 8 140,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,229 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 10 786,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8 780,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,86 Prozent zugenommen.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 2,53 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at