SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zuger Kantonalbank-Papier bei 4 645,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,215 Zuger Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (8 780,00 CHF), wäre die Investition nun 1 890,20 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89,02 Prozent angezogen.

Zuger Kantonalbank wurde am Markt mit 2,53 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at