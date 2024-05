SPI-Titel Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adval Tech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Adval Tech-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 209,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, befänden sich nun 47,847 Adval Tech-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.05.2024 4 641,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 97,00 CHF belief. Mit einer Performance von -53,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Adval Tech betrug jüngst 70,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at