Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Langfristige Performance
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hat, hat nun 169,492 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 932,20 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 06.11.2025 auf 64,50 CHF belief. Mit einer Performance von +9,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Banque Cantonale du Jura SA belief sich zuletzt auf 190,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Banque Cantonale du Jura SA
|63,50
|-1,55%
