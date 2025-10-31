Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Banque Cantonale du Jura SA-Investition im Blick
|
31.10.2025 10:04:19
SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 31.10.2020 wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 50,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,802 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 64,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 267,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,73 Prozent gesteigert.
Banque Cantonale du Jura SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 191,63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
