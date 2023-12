SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Basilea Pharmaceutica-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Basilea Pharmaceutica-Aktie letztlich bei 52,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,231 Basilea Pharmaceutica-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 695,19 CHF, da sich der Wert einer Basilea Pharmaceutica-Aktie am 11.12.2023 auf 36,15 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 695,19 CHF, was einer negativen Performance von 30,48 Prozent entspricht.

Der Basilea Pharmaceutica-Wert an der Börse wurde auf 417,14 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at