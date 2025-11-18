SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Basilea Pharmaceutica-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers betrug an diesem Tag 50,55 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 19,782 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers auf 46,75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 924,83 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,52 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Basilea Pharmaceutica jüngst 575,80 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at