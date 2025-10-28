Basilea Pharmaceutica Aktie
SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Basilea Pharmaceutica-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Basilea Pharmaceutica-Anteile bei 103,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hat, hat nun 9,709 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2025 gerechnet (46,85 CHF), wäre das Investment nun 454,85 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 54,51 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Basilea Pharmaceutica eine Börsenbewertung in Höhe von 575,18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
