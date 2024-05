SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Basilea Pharmaceutica-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Basilea Pharmaceutica-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 46,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investierten, hätten nun 215,054 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.05.2024 9 387,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,65 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 527,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at