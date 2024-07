SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BB Biotech-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in BB Biotech eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das BB Biotech-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen BB Biotech-Anteile letztlich bei 39,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,608 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 40,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 026,89 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 2,69 Prozent.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,20 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des BB Biotech-Papiers fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Das BB Biotech-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at