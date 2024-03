SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine BB Biotech-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,912 BB Biotech-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.03.2024 auf 48,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,45 CHF wert. Mit einer Performance von -7,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2,65 Mrd. CHF. Das BB Biotech-Papier wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines BB Biotech-Anteils bei 27,87 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at