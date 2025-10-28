SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BELIMO-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BELIMO-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die BELIMO-Aktie bei 320,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die BELIMO-Aktie investierten, hätten nun 31,201 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 708,27 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Papiers am 27.10.2025 auf 856,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 167,08 Prozent.

Am Markt war BELIMO jüngst 10,52 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

