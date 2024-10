SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an diesem Tag bei 46,10 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 216,920 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 763,56 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 07.10.2024 auf 40,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,36 Prozent.

Der Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Wert an der Börse wurde auf 133,87 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at