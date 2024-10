SPI-Titel Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie Anlegern gebracht.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,90 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,040 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 815,63 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 21.10.2024 auf 40,70 CHF belief. Damit wäre die Investition 18,44 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Börsenbewertung in Höhe von 134,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

