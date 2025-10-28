SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bossard von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bossard-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Bossard-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Bossard-Aktie bei 215,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,640 Bossard-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 830,63 CHF, da sich der Wert eines Bossard-Papiers am 27.10.2025 auf 179,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,94 Prozent abgenommen.

Der Bossard-Wert an der Börse wurde auf 1,38 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

