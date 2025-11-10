Burkhalter Aktie

Profitabler Burkhalter-Einstieg? 10.11.2025 10:03:57

SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Burkhalter-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Burkhalter-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 78,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,723 Burkhalter-Papiere. Die gehaltenen Burkhalter-Aktien wären am 07.11.2025 1 737,91 CHF wert, da der Schlussstand 136,60 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,79 Prozent gesteigert.

Alle Burkhalter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

