Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
10.11.2025 10:03:57
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Burkhalter-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 78,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,723 Burkhalter-Papiere. Die gehaltenen Burkhalter-Aktien wären am 07.11.2025 1 737,91 CHF wert, da der Schlussstand 136,60 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,79 Prozent gesteigert.
Alle Burkhalter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
