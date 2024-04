SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Cicor Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Cicor Technologies-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Cicor Technologies-Aktie an diesem Tag bei 57,21 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,748 Cicor Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.04.2024 88,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 50,80 CHF belief. Mit einer Performance von -11,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Cicor Technologies-Wert an der Börse wurde auf 164,59 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at