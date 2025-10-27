COLTENE Aktie

WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

COLTENE-Performance 27.10.2025 10:04:55

SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren COLTENE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das COLTENE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das COLTENE-Papier bei 61,13 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das COLTENE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 163,582 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (46,55 CHF), wäre die Investition nun 7 614,76 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,85 Prozent verringert.

COLTENE war somit zuletzt am Markt 278,42 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

COLTENE AG 48,70 -0,61% COLTENE AG

