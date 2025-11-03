COLTENE Aktie

WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259

03.11.2025 10:04:18

SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COLTENE von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren COLTENE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem COLTENE-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 53,40 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COLTENE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,873 COLTENE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (45,25 CHF), wäre das Investment nun 84,74 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 15,26 Prozent.

COLTENE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 270,10 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Nachrichten zu COLTENE AGmehr Nachrichten