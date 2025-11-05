Dätwyler Aktie
WKN DE: A0MVC2 / ISIN: CH0030486770
|Lukrative Dätwyler-Anlage?
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Titel Dätwyler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dätwyler von vor 3 Jahren angefallen
Dätwyler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 177,80 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Dätwyler-Aktie investiert hat, hat nun 0,562 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,75 CHF, da sich der Wert eines Dätwyler-Papiers am 04.11.2025 auf 141,80 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 79,75 CHF, was einer negativen Performance von 20,25 Prozent entspricht.
Am Markt war Dätwyler jüngst 2,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Dätwyler AG
|147,20
|-0,94%
