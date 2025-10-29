DKSH Aktie
WKN DE: A1JU9U / ISIN: CH0126673539
|Investmentbeispiel
|
29.10.2025 10:04:44
SPI-Titel DKSH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DKSH von vor 5 Jahren verloren
Das DKSH-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60,35 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 165,700 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 57,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 461,47 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 5,39 Prozent.
Zuletzt ergab sich für DKSH eine Börsenbewertung in Höhe von 3,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
