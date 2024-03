SPI-Titel dormakaba-Aktie: So viel Gewinn hätte ein dormakaba-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 07.03.2023 wurden dormakaba-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 414,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die dormakaba-Aktie investiert, befänden sich nun 0,242 dormakaba-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2024 gerechnet (455,00 CHF), wäre die Investition nun 109,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,90 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für dormakaba eine Börsenbewertung in Höhe von 1,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

