SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EFG International von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das EFG International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4,96 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 20,161 EFG International-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 337,10 CHF, da sich der Wert einer EFG International-Aktie am 30.10.2025 auf 16,72 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 237,10 Prozent gesteigert.
Der EFG International-Wert an der Börse wurde auf 5,04 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
