Fundamenta Real Estate Aktie

WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517

Fundamenta Real Estate-Investition im Blick 30.10.2025 10:03:41

SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: Wäre eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Wer vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Fundamenta Real Estate-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Fundamenta Real Estate-Papier an diesem Tag bei 17,04 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,869 Fundamenta Real Estate-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,07 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Papiers am 29.10.2025 auf 17,05 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,07 Prozent gesteigert.

Der Fundamenta Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 585,67 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

