Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Fundamenta Real Estate-Investition im Blick
|
30.10.2025 10:03:41
SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: Wäre eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
Fundamenta Real Estate-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Fundamenta Real Estate-Papier an diesem Tag bei 17,04 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,869 Fundamenta Real Estate-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,07 CHF, da sich der Wert eines Fundamenta Real Estate-Papiers am 29.10.2025 auf 17,05 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,07 Prozent gesteigert.
Der Fundamenta Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 585,67 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fundamenta Real Estate AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: Wäre eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren lukrativ gewesen? (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gewinne in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.25