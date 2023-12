SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die HIAG Immobilien-Aktie an diesem Tag 100,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befände sich nun 1,000 HIAG Immobilien-Aktie im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.12.2023 auf 78,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22,00 Prozent.

Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 793,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at