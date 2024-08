SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Huber + Suhner-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Huber + Suhner-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Huber + Suhner-Aktie betrug an diesem Tag 76,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 130,890 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2024 auf 73,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 594,24 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,06 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Huber + Suhner eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at