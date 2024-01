SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr bedeutet

Am 16.01.2023 wurde die Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag 89,40 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hat, hat nun 1,119 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Huber + Suhner-Aktie auf 63,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,92 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 29,08 Prozent.

Am Markt war Huber + Suhner jüngst 1,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at