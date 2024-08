SPI-Titel Julius Bär-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Julius Bär von vor einem Jahr verloren

Am 16.08.2023 wurde die Julius Bär-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Julius Bär-Aktie an diesem Tag 60,06 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,665 Julius Bär-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Julius Bär-Papiers auf 50,32 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,78 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,22 Prozent.

Der Börsenwert von Julius Bär belief sich jüngst auf 10,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at