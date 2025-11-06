Jungfraubahn Aktie
WKN: A0CACJ / ISIN: CH0017875789
|Performance im Blick
|
06.11.2025 10:03:50
SPI-Titel Jungfraubahn-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungfraubahn-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Jungfraubahn-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 166,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,241 Jungfraubahn-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 240,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 457,83 CHF wert. Damit wäre die Investition um 44,58 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Jungfraubahn belief sich jüngst auf 1,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
