Komax Aktie

WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

Komax-Investment im Blick 07.11.2025 10:04:27

SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Komax gewesen.

Das Komax-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 112,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,897 Komax-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 545,37 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 06.11.2025 auf 61,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,46 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Komax belief sich jüngst auf 321,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Komax AG 63,75 -2,82% Komax AG

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
