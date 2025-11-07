Komax Aktie
SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das Komax-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 112,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,897 Komax-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 545,37 CHF, da sich der Wert eines Komax-Papiers am 06.11.2025 auf 61,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,46 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Komax belief sich jüngst auf 321,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
