Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

Profitable Lindt-Investition? 10.11.2025 10:03:57

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lindt-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 72 930,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,001 Lindt-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 171,40 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 07.11.2025 auf 125 000,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,40 Prozent erhöht.

Lindt war somit zuletzt am Markt 28,80 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

