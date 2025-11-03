Lindt Aktie

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

Profitable Lindt-Investition? 03.11.2025 10:04:18

SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lindt gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Lindt-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81 400,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,123 Lindt-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 123 200,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 135,14 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 51,35 Prozent vermehrt.

Am Markt war Lindt jüngst 28,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

