SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Lindt-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.11.2022 wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 98 800,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,010 Lindt-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Lindt-Aktie auf 108 400,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 097,17 CHF wert. Damit wäre die Investition 9,72 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Lindt betrug jüngst 25,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at