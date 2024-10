SPI-Titel Meyer Burger Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meyer Burger Technology von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Meyer Burger Technology-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Meyer Burger Technology-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 339,92 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,419 Meyer Burger Technology-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 44,01 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 99,56 Prozent.

Meyer Burger Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 46,66 Mio. CHF. Die Erstnotiz des Meyer Burger Technology-Anteils fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Meyer Burger Technology-Anteilsschein bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at