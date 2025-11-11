PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Profitabler PLAZZA-Einstieg?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor einem Jahr eingefahren
Am 11.11.2024 wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das PLAZZA-Papier an diesem Tag bei 327,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investierten, hätten nun 30,581 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 400,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12 232,42 CHF wert. Mit einer Performance von +22,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von PLAZZA belief sich jüngst auf 827,82 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Das PLAZZA-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
