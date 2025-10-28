PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Langfristige Performance
|
28.10.2025 10:03:43
SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren PLAZZA-Anteile an diesem Tag 287,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,348 PLAZZA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 139,02 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 27.10.2025 auf 399,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,02 Prozent angewachsen.
PLAZZA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 825,22 Mio. CHF. Das PLAZZA-Papier wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der PLAZZA-Aktie wurde der Erstkurs mit 222,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|PLAZZA AG
|399,00
|0,00%
