SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit PLAZZA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 316,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investierten, hätten nun 3,165 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 968,35 CHF, da sich der Wert eines PLAZZA-Anteils am 22.07.2024 auf 306,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,16 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 632,50 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Papiere an der Börse SWX war der 26.06.2015. Zum Börsendebüt des PLAZZA-Papiers wurde der Erstkurs mit 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at