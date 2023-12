SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PLAZZA von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.12.2022 wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen PLAZZA-Anteile an diesem Tag bei 307,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,326 PLAZZA-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 11.12.2023 97,72 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 300,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 2,28 Prozent.

Am Markt war PLAZZA jüngst 622,25 Mio. CHF wert. Das Börsendebüt der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der PLAZZA-Anteilsschein bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

