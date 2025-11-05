SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie Investoren gebracht.

Die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 423,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,236 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 515,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,61 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 121,61 CHF, was einer positiven Performance von 21,61 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 3,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at