Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Profitable Schindler-Anlage?
|
31.10.2025 10:04:19
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 235,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,481 Schindler-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 469,84 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 30.10.2025 auf 270,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 14,70 Prozent.
Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
