WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

SFS-Performance im Blick 11.11.2025 10:03:38

SPI-Titel SFS-Aktie: So viel wäre ein Investment in SFS von vor 3 Jahren heute wert

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SFS-Anteile an diesem Tag bei 101,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SFS-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,823 SFS-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 1 005,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 102,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,59 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 3,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

