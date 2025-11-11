SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|SFS-Performance im Blick
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel wäre ein Investment in SFS von vor 3 Jahren heute wert
Heute vor 3 Jahren wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen SFS-Anteile an diesem Tag bei 101,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SFS-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,823 SFS-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.11.2025 1 005,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 102,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,59 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 3,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel wäre ein Investment in SFS von vor 3 Jahren heute wert (finanzen.at)
|
04.11.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.10.25
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.10.25
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
30.09.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.25