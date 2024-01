SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SGS SA gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden SGS SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SGS SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 92,08 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,086 SGS SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SGS SA-Aktie auf 73,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,71 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 20,29 Prozent vermindert.

Alle SGS SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at